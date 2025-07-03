Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана провел телефонные переговоры с коллегами из ряда стран

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Республики Нигер господином Бакари Яу Сангаре.

В ходе беседы министры обсудили возможности развития сотрудничества между двумя странами по направлениям, представляющим взаимный интерес. Отмечена необходимость установления регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Нигер. Отдельной темой разговора стала подготовка к третьей конференции стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в Туркменистане в августе текущего года.

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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-Фасо господином Карамоко Жан-Мари Траоре.

Стороны рассмотрели перспективы развития двусторонних связей между Туркменистаном и Буркина-Фасо. Отмечено наличие потенциала для укрепления сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили вопросам подготовки к третьей конференции стран, не имеющих выхода к морю, намеченной к проведению в национальной туристической зоне «Аваза» в августе текущего года.

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Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Малави Нэнси Тембо.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы их дальнейшего развития. Была выражена взаимная приверженность расширению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. В продолжение переговоров особый акцент был сделан на вопросах, связанных с подготовкой к предстоящей третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, в ходе которого были обсуждены ключевые аспекты двусторонних отношений и вопросы подготовки к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики Сильви Байпо Темон.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также подготовку к предстоящей третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаем Диопом.

В рамках диалога главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные направления туркменско-малийского взаимодействия, а также вопросы подготовки к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

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