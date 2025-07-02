Состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств Туркменистана и Замбии Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Замбия Муламбо Хаимбе. В ходе телефонного разговора произошел обмен мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. Стороны также обсудили двустороннее взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь в ООН. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы подготовки к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). © TURKMENISTAN.RU, 2025