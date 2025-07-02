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02.07.25 07:52

Состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств Туркменистана и Замбии

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Замбия Муламбо Хаимбе.

В ходе телефонного разговора произошел обмен мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. Стороны также обсудили двустороннее взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь в ООН. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы подготовки к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

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