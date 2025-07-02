В Ашхабаде вручили более 300 сертификатов МГУ по программам изучения русского языка

Преподаватели и студенты Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмамеда Азади получили сертификаты о повышении квалификации по программам изучения и преподавания русского языка и русской литературы МГУ имени Ломоносова. Торжественная церемония вручения более 300 документов состоялась в стенах туркменского института в Ашхабаде. В церемонии приняли участие представители российского посольства, администрация института и почетные гости.

Как отметила на торжестве первый секретарь посольства России в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева, полученные знания станут основой для профессионального роста выпускников. «Мы надеемся, что знания, которые вы приобрели на этих курсах, помогут вам и станут фундаментом дальнейшего карьерного и профессионального роста», – сказала она.

Проректор по научной работе института Сельби Батырова подчеркнула важность изучения русского языка и литературы в вузе. «Это не просто часть учебного плана, это – мост дружбы между народами, который мы с вами помогаем укреплять каждый день», – отметила она.

Курсы повышения квалификации проходили дистанционно в два этапа: с 24 февраля по 10 марта и с 24 марта по 7 апреля. Программы ознакомили слушателей с новейшими достижениями российских ученых в области русской филологии.

© TURKMENISTAN.RU, 2025