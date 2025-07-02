|02.07.25 07:02
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 23 сделки
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 23 сделки на общую сумму свыше 5 миллионов 19 тысяч долларов США.
Предприниматели из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, Афганистана и Узбекистана закупили авиационный и осветительный керосин, автобензин, нефтяной дорожный битум, гидроочищенное дизельное топливо (ГК «Туркменнефть»), а также хлопчатобумажную пряжу.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, нефтяной дорожный битум, упаковочную пленку, флоатное листовое стекло и хлопчатобумажную ткань. Общая сумма сделок составила 29 миллионов 833 тысячи манатов.
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