Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Валентиной Матвиенко

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента тепло поздравила национального лидера туркменского народа с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в ответственной государственной деятельности. Отметив заслуги председателя Халк Маслахаты Туркменистана в развитии российско-туркменских отношений, Валентина Матвиенко передала теплые приветствия, а также пожелания успехов и благополучия от президента Владимира Путина в адрес национального лидера туркменского народа и главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Как отмечалось в ходе беседы, отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией имеют характер углубленного стратегического партнерства. Эти отношения, опирающиеся на прочные традиции дружбы и взаимного уважения, развиваются по всему спектру посредством конструктивных встреч и переговоров. По мнению собеседников, главным фактором расширения туркменско-российских отношений является открытый, конструктивный и дружественный диалог, установившийся на высшем государственном уровне.

В настоящее время между Туркменистаном и Российской Федерацией поддерживается конструктивный политический диалог, включая многоплановое взаимодействие по линии министерств и ведомств. Активно продолжается межпарламентское сотрудничество, регулярно проводятся консультации между внешнеполитическими ведомствами. Кроме того, устойчивыми темпами развиваются туркменско-российские торгово-экономические связи, укрепляется сотрудничество в культурной, научной и гуманитарной областях. В этой связи собеседники подчеркнули важность успешного и последовательного продолжения конструктивных межгосударственных отношений в интересах дружественных народов двух стран.

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