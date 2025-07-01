Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Реджепом Тайипом Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сердечно поздравил национального лидера туркменского народа с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности. Отметив огромный вклад председателя Халк Маслахаты Туркменистана в последовательное укрепление традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Турецкой Республикой, глава Турции, пользуясь возможностью, адресовал теплые приветствия президенту Сердару Бердымухамедову.

В ходе телефонного разговора собеседники отметили долгосрочный и стратегический характер диалога между Туркменистаном и Турецкой Республикой, развитию которого способствует общность языка, культуры и духовных ценностей обоих народов.

В завершение телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обменялись пожеланиями крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а также процветания и благополучия братским народам Туркменистана и Турции.

© TURKMENISTAN.RU, 2025