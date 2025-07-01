Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиеевым

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Глава Узбекистана поздравил национального лидера туркменского народа с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в многогранной деятельности во имя дальнейшего процветания Туркменского государства и благополучной жизни туркменистанцев. Президент Узбекистана также высоко оценил усилия председателя Халк Маслахаты Туркменистана в наращивании отношений между Туркменистаном и Узбекистаном, а также адресовал теплые приветствия и наилучшие пожелания главе государства Сердару Бердымухамедову.

В продолжение разговора стороны с удовлетворением констатировали, что за последние годы двусторонний диалог вышел на качественно новый уровень и ныне успешно наращивается по широкому спектру направлений. Как отмечалось, отношения между Туркменистаном и Республикой Узбекистан отличаются открытостью, высоким уровнем доверия и взаимопонимания.

Подчеркнув особый, личный вклад президента Шавката Мирзиеева в наращивание туркмено-узбекских отношений, которые носят стратегический характер и опираются на принципы добрососедства, председатель Халк Маслахаты Туркменистана поблагодарил главу дружественного государства за прилагаемые усилия.

В завершение телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственного диалога, а также обменялись пожеланиями мира, благополучия и процветания братским народам Туркменистана и Узбекистана.

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