Туркменскому городу Аркадагу исполнилось два года

В Туркменистане широко отмечена вторая годовщина со дня введения в строй «умного» города Аркадага, построенного в соответствии с современным технологиям.

С открытием города Аркадага 29 июня 2023 года, тысячи граждан страны были обеспечены новыми рабочими местами и комфортным жильем. На первом этапе строительства города было построено 336 объектов культурного, социального и иного назначения. В комфортабельных зданиях города внедрены цифровые технологии. В городе созданы все необходимые условия для реализации потенциала молодежи.

В настоящее время ведутся работы по реализации второй очереди строительства нового города. На данном этапе будут построены и сданы в эксплуатацию в 2027 году жилые дома со всеми удобствами, промышленные и производственные объекты, а также здания культурно-бытового назначения.

Аркадаг получил особый правовой статус «города государственного значения».

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