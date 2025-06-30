Состоялось очередное заседание Меджлиса Туркменистана

На девятом заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва принят ряд законопроектов, включая новую редакцию Гражданского кодекса страны и закон о создании Единого государственного реестра избирателей. Законы разработаны в рамках комплексной программы модернизации правовой базы Туркменистана.

Главным документом заседания стал законопроект «Об утверждении и введении в действие Гражданского кодекса Туркменистана» в новой редакции. Как отметили в парламенте, за четверть века с момента принятия прежней версии кодекса страна прошла несколько этапов развития, что потребовало совершенствования правовой базы. Проект нового кодекса разработан специалистами туркменских министерств и ведомств совместно с зарубежными экспертами.

Депутаты также приняли закон «О Едином государственном реестре избирателей», подготовленный Меджлисом совместно с Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов. Документ предусматривает создание централизованной цифровой системы для учета граждан, имеющих право голоса. Новый закон направлен на повышение эффективности избирательных процессов.

На заседании также рассмотрены и приняты поправки в законы «Об органах внутренних дел Туркменистана» и «О таможенной службе», а также дополнения в Таможенный кодекс страны. Все вынесенные на рассмотрение законопроекты были единодушно одобрены депутатами.

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