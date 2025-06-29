В МИД Туркменистана обсудили сотрудничество с международными организациями в гуманитарной сфере

В МИД Туркменистана состоялась круглый стол, организованный совместно с региональным представительством Международной организации по миграции по Центральной Азии и офисом постоянного координатора ООН в Туркменистане. Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, а также главы и представители специализированных структур ООН.

На заседании было отмечено что, в свете политической ситуации в соседних регионах профильными структурами Туркменистана проведена комплексная работа, которая включала в себя обслуживание иностранных воздушных судов в международном аэропорту Ашхабада, круглосуточный режим работы всех КПП на туркменско-иранской границе и обсуждение всех связанных с этим вопросов.

Подчеркивалась важность внедрения передовых международных подходов в сферу миграционного управления, обмена прикладными инструментами и наращивания потенциала в области антикризисного реагирования. В этом контексте была дана высокая оценка текущему уровню сотрудничества Туркменистана с международными партнерами.

Участники также обсудили практические механизмы оперативного реагирования в чрезвычайных миграционных ситуациях, в том числе с привлечением международных экспертов и гуманитарных организаций. Отдельное внимание было уделено вопросам эффективной и согласованной коммуникации между национальными структурами и международными партнёрами в кризисных условиях. В заключение стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия и обмену опытом в целях обеспечения надлежащей готовности к возможным вызовам в миграционной сфере.

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