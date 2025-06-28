В Туркменистане завершилась Неделя культуры

В Туркменистане широко отметили День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. В этот же день гала-концертом мастеров искусств завершилась Неделя культуры, проведенная в Ахалском велаяте (области) страны.

Ежегодное проведение масштабного творческого форума, проходившего в этом году под девизом «Международный год мира и доверия», стало доброй традицией. Вся неделя была наполнена яркими событиями и акциями, свидетельствующими об огромном потенциале национальной культуры. В культурной акции были задействованы как известные исполнители, популярные фольклорно-этнографические и танцевальные ансамбли, так и начинающие свой путь в искусстве музыканты, певцы, режиссёры, художники, поэты и прозаики.

В течение недели прошли выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музейных ценностей, издательской продукции, показ оперных и театральных постановок, новых фильмов. Любители поэзии и фольклора побывали на литературном и музыкальном вечерах, концертах деятелей культуры и искусства страны. Творческие подарки подготовили мастера сцены, семейные и детские коллективы.

В следующем году, согласно постановлению, подписанному президентом Туркменистана, общенациональная Неделя культуры пройдет в Балканском велаяте. Уже образован организационный комитет по проведению мероприятия и утвержден его состав. Неделя культуры призвана стимулировать творческих деятелей на создание новых произведений и совершенствовать работу средств массовой информации.

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