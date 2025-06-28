Глава Туркменистана принял председателя Японско-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполнительного вице-президента японской компании Itochu Corporation, председателя Японско-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубая.

Президент Туркменистана подчеркнул долгосрочный и стратегический характер туркменско-японского партнерства, основанного на принципах взаимного уважения и поддержки. Он напомнил о своем визите в Японию в апреле текущего года, в ходе которого состоялись переговоры на высшем уровне и были достигнуты важные договоренности.

Японский бизнесмен отметил высокую заинтересованность деловых кругов Японии в работе на туркменском рынке, где созданы благоприятный инвестиционный климат и необходимые условия для эффективного сотрудничества. Он подчеркнул важность предложений и инициатив, озвученных президентом Туркменистана на встрече с представителями японского бизнеса. По его словам, в настоящее время принимаются меры для их реализации.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Отмечался весомый вклад японских компаний в реализацию экономического потенциала обеих стран. Президент Туркменистана сообщил, что крупные японские компании уже реализовали ряд проектов в газовой и химической отраслях страны. При этом имеются возможности для расширения конструктивного партнерства в новых направлениях.

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