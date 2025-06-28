Президент Туркменистана провел встречу с исполнительным директором Kawasaki

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора японской корпорации Kawasaki Heavy Industries Ltd. Кендзи Санаду.

Как отмечалось в ходе встречи, японская компания высоко оценивает созданные в Туркменистане благоприятные условия для ведения бизнеса и достижения страны в области модернизации экономики. Стороны подчеркнули, что торгово-экономические связи являются одним из приоритетных направлений сотрудничества между Туркменистаном и Японией. Взаимодействие по линии деловых кругов выходит на качественно новый уровень и успешно наращивается.

В этом контексте был отмечен значительный вклад японских компаний в реализацию экономического потенциала обеих стран. Туркменистан и Kawasaki Heavy Industries Ltd. плодотворно сотрудничают на протяжении многих лет. При участии корпорации в стране реализовано несколько крупных проектов. Президент Сердар Бердымухамедов отметил наличие возможностей для активизации и расширения партнерства по новым направлениям, подчеркнув открытость Туркменистана для делового сотрудничества с японской корпорацией.

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