Обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана с Международной организацией по миграции

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с региональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии Серханом Актопраком. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Туркменистана с МОМ.

Как отмечалось, в связи со сложившейся ситуацией в пространстве Ближнего Востока, Туркменистан, руководствуясь принципами гуманизма и постоянного нейтралитета, проявил активность в деле политико-дипломатического урегулирования конфликта и решения гуманитарных вопросов. Действия Туркменского государства в данной ситуации отражает приверженность обеспечению упорядоченной, безопасной и легальной миграции, что в свою очередь соответствует обязательствам в рамках Глобального договора о миграции. Стороны договорились усилить координацию работы в чрезвычайных ситуациях.

Также был рассмотрен ход деятельности, реализуемой согласно плану мероприятий на текущий год, в частности имплементация Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ).

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