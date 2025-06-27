В Туркменистане наградили лучших учителей начальных классов В Министерстве образования Туркменистана состоялась торжественная церемония награждения лучших учителей начальных классов средних школ Ашхабада и Аркадага. На церемонии министр образования Туркменистана выразил искреннюю благодарность удостоившимся наград учителям, чей образцовый и благородный труд имеет важнейшее значение для успешного получения начального и общего образования подрастающим поколением, является надежным фундаментом для дальнейшей жизни детей, успешного формирования всесторонне развитых личностей. В торжественной атмосфере учителям были вручены почетные грамоты от Министерства образования Туркменистана, ценные подарки и букеты цветов в знак огромного признания их многолетнего и добросовестного труда. © TURKMENISTAN.RU, 2025