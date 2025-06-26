|26.06.25 07:32
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Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Российской Федерации
Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Приветствуя руководителя МИД РФ на гостеприимной туркменской земле, Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что его визит и намеченные переговоры послужат дальнейшему развитию и укреплению туркменско-российских отношений.
Передав теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Владимиру Путину, глава государства отметил, что Российская Федерация является стратегическим партнером Туркменистана. Двустороннее сотрудничество носит долгосрочный характер и строится на принципах равноправия, доверия и взаимного уважения.
В ходе состоявшегося в продолжение встречи заинтересованного обмена мнениями о нынешнем состоянии и перспективах партнерства подчеркивалось, что межгосударственные отношения опираются на богатый исторический опыт взаимодействия, прочные узы дружбы и добрососедства. Динамично развивается политический диалог, включая многоплановые контакты по линии министерств и ведомств двух стран. Осуществляется межпарламентское сотрудничество, активно проводятся консультации между внешнеполитическими ведомствами.
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