В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и России

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим с визитом в Ашхабад.

В ходе встречи с участием представителей МИД двух стран стороны обсудили ключевые аспекты взаимодействия между Туркменистаном и Российской Федерацией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Министры отметили значимость регулярного и доверительного диалога между руководством Туркменистана и России, способствующего дальнейшему продвижению межгосударственных связей.

Глава внешнеполитического ведомства РФ особо подчеркнул, что важным фактором углубленного стратегического партнерства между Туркменистаном и Россией является конструктивный диалог на высшем государственном уровне. В этой связи министр Лавров отметил визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Москву для участия в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В продолжение встречи стороны обсудили повестку дня предстоящих консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Отмечен плодотворный характер туркменско-российского партнерства в многосторонних форматах, включая ООН, СНГ, каспийскую «пятерку», а также «Центральная Азия – Россия». На встрече детально обсуждались вопросы, связанные с торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством двух стран.

После завершения встречи состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025-2026 годы.

© TURKMENISTAN.RU, 2025