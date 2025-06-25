Состоялся телефонный разговор глав дипломатических ведомств Туркменистана и США

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и государственный секретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры, по итогам которых договорились в ближайшее время встретиться для проведения ежегодных двусторонних консультаций. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего и международного сотрудничества.

В ходе разговора дипломаты обсудили ключевые направления партнерского взаимодействия между Туркменистаном и США в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено стратегии дальнейшего развития двусторонних отношений. Были затронуты актуальные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, дипломаты обсудили ситуацию, сложившуюся в последнее время в регионе Ближнего Востока.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что Туркменистан, опираясь на широкую поддержку мирового сообщества своего нейтрального статуса, остается твердо приверженным принципам превентивной дипломатии и уверен в результативности дипломатических методов для разрешения любых международных вопросов.

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