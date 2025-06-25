В МИД Туркменистана отметили 25-летие сотрудничества Туркменистана с Азиатским банком развития

В здании МИД Туркменистана состоялся круглый стол, посвященный 25-летию сотрудничества Туркменистана с Азиатским банком развития. Участниками встречи стали профильные заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители министерств и ведомств страны, банковских структур, представительная делегация Азиатского банка развития (АБР) во главе с вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Ян Инмином, а также эксперты в области экономики и развития.

В своей речи вице-президент АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Ян Инмин особо отметил, что многолетнее партнерство АБР с Туркменистаном основано на взаимном доверии и уважении. Он также подчеркнул значимость встречи с уважаемым Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, состоявшейся накануне в Ашхабаде. В ходе круглого стола было рассказано о новых совместных проектах Туркменистана и АБР.

Кроме того, участники круглого стола обсудили перспективы партнерства между Туркменистаном и АБР, включая такие направления, как финансирование инфраструктурных проектов, поддержка частного сектора, развитие человеческого капитала и устойчивое развитие. Особое внимание было уделено диверсификации энергетической отрасли Туркменистана, модернизации железнодорожного транспорта и развитию малого и среднего бизнеса при поддержке финансово-кредитных услуг АБР.

Встреча стала важной платформой для подведения итогов взаимодействия между Туркменистаном и АБР за четверть века и определения новых направлений для дальнейшего сотрудничества. После завершения круглого стола состоялось подписание протокола соглашения между Центральным банком Туркменистана и АБР о кредитовании проекта строительства медицинского профессионального училища в Ашхабаде.

© TURKMENISTAN.RU, 2025