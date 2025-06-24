Министр иностранных дел Ирана посетил Ашхабад

Состоялся визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в Туркменистан. В Министерстве иностранных дел Туркменистана главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Ирана обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, по ситуации, складывающейся в настоящее время на Ближнем Востоке.

Министр выразил глубокую благодарность президенту Туркменистана и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана за проявление братской солидарности с иранским народом и решение ряда гуманитарных вопросов в этот непростой период.

Было подчеркнуто, что туркменская сторона одной из первых заявила о своей позиции в связи со сложной ситуацией, возникшей между Израилем и Ираном, отметив, что Туркменистан как государство со статусом позитивного постоянного нейтралитета, признанного ООН, не приемлет применение силы либо угрозы ее применения в качестве способа решения политических и иных вопросов. Особое внимание при этом было обращено на необходимость использования широкого арсенала политико-дипломатических средств для урегулирования любых сложных ситуаций только мирными методами на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

В этой связи туркменская сторона, строго следуя принципам мирного урегулирования любых международных проблем, выразила готовность участвовать в разрешении нынешней ситуации на Ближнем Востоке посредством проведения переговоров со всеми заинтересованными сторонами с целью скорейшего достижения мира и обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе.

Министр иностранных дел Ирана поблагодарил братский Туркменистан, его руководство и народ за неизменную поддержку и выразил готовность к продолжению конструктивного политического диалога с туркменской стороной.

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