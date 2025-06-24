Делегация Туркменистана приняла участие в работе заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества

Туркменская делегация приняла участие в работе 51-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое состоялось в Стамбуле.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам политической, экономической, культурно-гуманитарной, научной направленности. В повестке дня заседания важное место занимали вопросы укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в странах-участницах ОИС, а также активизации сотрудничества между государствами.

В рамках заседания СМИД ОИС по инициативе Туркменистана единогласно была принята резолюция «О роли политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития на пространстве ОИС и во всем мире». Документ подчеркивает, что нейтралитет как политико-правовой инструмент способствует укреплению международной и региональной стабильности, играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между государствами.

Ключевым событием на полях прошедшего заседания СМИД ОИС стал организованный по инициативе Туркменистана круглый стол на тему «Мир и доверие: основы единства и устойчивости в исламском мире». Акция собрала около 100 участников, включая руководителей и представителей внешнеполитических ведомств государств-членов ОИС, авторитетных международных организаций, научно-исследовательских центров, дипломатического корпуса, видных политологов и СМИ.

В ходе обмена мнениями было отмечено, что постоянный нейтралитет Туркменистана не только отвечает национальным интересам страны, но и является действенным инструментом миротворчества, упрочения безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерениях. Как подчеркнули участники дискуссии, последовательно реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит конкретный вклад в укрепление конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего благополучия.

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