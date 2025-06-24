На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 44 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 44 сделки на общую сумму свыше 32 миллионов 994 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, США, Афганистана, Узбекистана закупили нефтяной дорожный битум (ГК «Туркменнефть»), а также сжиженный газ, выработанный на технологических установках госконцернов «Туркменнефть», «Туркменгаз» и «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Узбекистана были реализованы изделия из фланели, портландцемент и густой экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, ткань и пряжу хлопчатобумажную, линт хлопковый, а также полипропилен, масло базовое, нефтяной дорожный битум, упаковочную пленку и технический углерод. Общая сумма сделок составила более 78 миллионов 158 тысяч манатов.

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