В Туркменистане проходит ежегодная Неделя культуры

Под Ашхабадом состоялось торжественное открытие Недели культуры, приуроченной к широко отмечаемому в Отчизне Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. Нынешняя Неделя культуры проходит под девизом «2025 год – Международный год мира и доверия».

Участники Недели культуры–2025 подарят гостям незабываемые впечатления. Предусматриваются концертные выступления популярных исполнителей и юных талантов, выставки живописи, произведений декоративно-прикладного искусства, рукописей и музыкальных инструментов, показ оперных и театральных постановок, новых фильмов, снятых туркменскими кинематографистами, методические совещания, семинары, медиафорум, творческие встречи, вечера поэзии.

Организуемые в рамках этой акции мероприятия позволят не только продемонстрировать разные грани национальной культуры, но и обозначить актуальные направления дальнейшей работы по обогащению и раскрытию её огромного потенциала в целях основательного изучения, популяризации в мире национального наследия и передачи последующим поколениям.

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