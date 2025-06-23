Туркменские хлеборобы собрали миллион тонн зерна

В Туркменистане продолжается хлебная страда: земледельцы страны уже собрали более одного миллиона тонн пшеницы. Это зримый результат масштабных преобразований в аграрном секторе.

Уборка урожая продолжается, каждый день на приемные пункты поступают тысячи тонн зерна. Эти темпы стали возможны благодаря слаженной работе всех участников жатвы и комплексной поддержке со стороны государства.

Государство активно помогает аграриям, внедряя научные подходы и цифровые технологии в производство. Регулярно закупается современная сельскохозяйственная техника от ведущих мировых производителей, обеспечиваются поставки минеральных удобрений и высококачественных семян, производится своевременный расчет за сданный урожай.

Строительство во всех регионах современных зернохранилищ и мукомольных предприятий подтверждает, насколько большое значение в стране придается полному циклу – от выращивания до переработки и хранения зерна.

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