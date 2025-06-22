Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента США

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, в ходе которого стороны подчеркнули многолетний позитивный опыт двухстороннего партнерского взаимодействия Туркменистана с США в политической, торгово-экономической, социально-культурной и других сферах.

Руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, они обменялись мнениями по ситуации, складывающейся в настоящее время в регионе Ближнего Востока, и решению в этой связи ряда гуманитарных вопросов.

При этом особо было подчеркнуто, что Туркменистан как государство, чей нейтральный статус был трижды признан мировым сообществом в лице ООН, играет активную и конструктивную роль в международных делах. В этой связи туркменская сторона, строго следуя принципам мирного урегулирования любых международных проблем, выразила готовность участвовать в разрешении нынешней ситуации на Ближнем Востоке посредством использования самого широкого спектра дипломатических средств и методов.

Телефонный разговор прошел в дружеской и конструктивной атмосфере.

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