В Женеве изучают политическую эффективность нейтралитета

Постоянное представительство Туркменистана при ООН в Женеве организовало международную акцию под названием «Международное измерение нейтралитета», приуроченную к 30-летию провозглашения статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, а также объявленному в стране Международному году мира и доверия.

В акции приняли участие свыше 300 человек, включая глав дипломатических миссий, руководителей и представителей международных организаций, неправительственных структур, деловых кругов, научного сообщества, СМИ и молодежи.

С приветственным словом к участникам акции выступил исполнительный директор Женевского центра политики безопасности (GCSP), посол Томас Гремингер, который отметил значительный вклад Туркменистана в развитие культуры мира и межгосударственного диалога.

Основные доклады представили постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве, посол Вепа Хаджиев и директор Центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана Шири Шириев. В своих выступлениях они подчеркнули значимость политики постоянного нейтралитета как действенного инструмента предотвращения конфликтов, обеспечения региональной стабильности и устойчивого развития.

В панельной дискуссии приняли участие президент Женевского центра нейтралитета (Geneva Centre for Neutrality), постоянные представители Республики Коста-Рика и Объединенных Арабских Эмиратов при Отделении ООН в Женеве, постоянный представитель Республики Индия при Конференции ООН по разоружению. Опираясь на национальный и региональный опыт, участники обсуждения представили свое видение нейтралитета, подчеркнув многогранность и актуальность этой концепции в современных международных условиях.

В рамках акции также состоялся ряд двусторонних встреч, в ходе которых были обсуждены перспективы сотрудничества в области дипломатии, устойчивого мира и политики нейтралитета.

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