Президент Туркменистана поздравил Олега Кононенко с днем рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Герою Туркменистана, инструктору-космонавту-испытателю, заместителю начальника Центра по подготовке космонавтов, командиру отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Олегу Кононенко искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с днем его рождения.

Пользуясь этой приятной возможностью, президент Туркменистана выразил Олегу Кононенко сердечные пожелания крепкого здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия, а также новых успехов в работе по освоению космического пространства.

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