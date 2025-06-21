На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыева и заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Вице-премьер российского правительства отметил, что высокие темпы развития демонстрируют торгово-экономические связи между Россией и Туркменистаном. Объем товарооборота в январе – марте 2025 года вырос на 21,4 процента. С целью наращивания взаимной торговли сторонами разрабатывается межправительственный план мероприятий на 2025–2027 годы.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев выразил готовность к конструктивному обсуждению вопросов и уверенность, что встреча послужит основой для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений.

Стороны обсудили детали сотрудничества в областях торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, культуры, образования, а также определили планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений. В рамках активного развития международных транспортных коридоров рассматриваются новые маршруты, включая направление через Туркменистан в Китай и другие страны. Одним из перспективных проектов является волго-каспийский маршрут с выходом в порт Туркменбаши, а также маршрут «Восточный обход Каспия» в рамках направления «Север – Юг».

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