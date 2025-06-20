Представители Туркменистана заняли первое место в медальном зачете международного юношеского шахматного турнира

В столице Туркменистана завершился трехдневный международный турнир по шахматам. Участниками этого интеллектуального состязания стали 129 спортсменов в возрастной категории 8, 10 и 12 лет из одиннадцати стран – Туркменистана, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, России, Таджикистана, Таиланда и Узбекистана.

Итоги международного турнира были подведены в столичной Специализированной шахматно-шашечной школе, где состоялось награждение победителей. По результатам сыгранных партий юные таланты из Туркменистана, продемонстрировав высокое мастерство, отличились по набранным очкам.

По итогам состязаний по рапиду туркменская команда заняла первое место в общем медальном зачете. Юные туркменские шахматисты были удостоены 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, что в целом составляет 10 наград. Второе место в соревнованиях заняли юные шахматисты из Республики Узбекистан, которым были вручены 2 золотые и 2 серебряные медали – в целом 4 награды. Почетное третье место присуждено представителям Республики Казахстан, завоевавшим 1 золотую и 1 бронзовую медаль – всего 2 награды.

В состязаниях по блицу первое место в общем медальном зачёте также заняли юные шахматисты из Туркменистана, которые завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали – всего 9 наград. В этой же дисциплине шахматисты из Республики Узбекистан, завоевавшие 2 золотые, 1 серебряную (всего 3 медали), были удостоены второго места. Третье призовое место заняли представители Республики Казахстан, завоевавшие 3 серебряные и 2 бронзовые медали – всего 5 медалей.

Таким образом, на Международном шахматном турнире среди спортсменов 8, 10 и 12 лет, состоявшемся в Специализированной шахматно-шашечной школе города Ашхабад, в общем медальном зачете в рапиде и блице команда Туркменистана, завоевав 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей – всего 19 наград, заняла первое место и стал победителем турнира.

Второго места были удостоены юные шахматисты из Республики Узбекистан, завоевавшие 4 золотые и 3 серебряные медали – всего 7 наград. А третье место заняли юные шахматисты из Республики Казахстан, завоевавшие 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали – всего 7 медалей.

В торжественной обстановке юным талантливым шахматистам были вручены заслуженные награды.

Организованный в Международный год мира и доверия международный турнир по шахматам, проходивший в течение трех дней в ашхабадской Специализированной шахматно-шашечной школе, наглядно продемонстрировал приверженность Туркменистана идеалам дружбы и братства, миролюбия и процветания, согласия и солидарности. Состязания по интеллектуальному виду спорта стали подтверждением того, что реализация принципов спортивной дипломатии приносит позитивные результаты.

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