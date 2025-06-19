Туркменистан и ЕС провели очередной диалог по правам человека

В Брюсселе состоялся 17-й раунд диалога по правам человека между Туркменистаном и Европейским союзом. В его рамках состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросам реализации национальных планов действий в сфере прав человека, укрепления верховенства права, обеспечения гендерного равенства, а также сотрудничества в международных структурах.

Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов. В состав делегации вошли представители профильных министерств и ведомств, включая омбудсмена Туркменистана, заместителя министра образования, а также представителей Верховного суда, Министерств труда и социальной защиты населения, внутренних дел, юстиции и Института государства, права и демократии.

В ходе диалога туркменская сторона представила последовательные шаги, предпринимаемые в рамках реализации Национального плана действий в области прав человека на 2021–2025 годы, включая деятельность института омбудсмена и инициативы в рамках судебной реформы. Особое внимание было уделено обеспечению экономических, социальных и культурных прав граждан, а также выполнению обязательств по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Национальному плану действий по гендерному равенству.

Важным элементом обсуждений стало взаимодействие Туркменистана с международными организациями, в частности, с ООН, ОБСЕ и другими специализированными структурами, в контексте продвижения и защиты прав человека. В ходе обмена мнениями была подчеркнута открытость Туркменистана к конструктивному международному диалогу и его заинтересованность в расширении сотрудничества в данной области на основе взаимного уважения и равноправия. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить практику регулярных консультаций и согласовали конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию в духе партнерства и взаимопонимания.

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