Президент Туркменистана принял участие в саммите «Центральная Азия – Китай»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находясь с рабочим визитом в Казахстане, принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Китай». Выступив на саммите в столице Казахстана, он выдвинул инициативы, способные задать новый импульс региональному партнерству и раскрыть потенциал стратегического взаимодействия между Центральной Азией и Китаем.

Президент Бердымухамедов подчеркнул, что очередная встреча призвана закрепить и развить идеи, изложенные на предыдущем саммите. Он особо отметил, что государства Центральной Азии и Китай являются важнейшими участниками континентальных и региональных процессов, чьё политико-дипломатическое взаимодействие оказывает конструктивное влияние на геополитический ландшафт Азии, способствуя миру, стабильности и безопасности.

Президент Сердар Бердымухамедов напомнил, что 2025 год по инициативе Туркменистана объявлен Генеральной Ассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия». В связи с этим глава туркменского государства пригласил всех глав государств к участию в крупном международном форуме, который состоится в Ашхабаде в декабре текущего года и будет посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В заключение выступления президент Туркменистана подтвердил неизменную приверженность своей страны к самому тесному взаимодействию в формате «Центральная Азия – Китай», подчеркнув, что потенциал этого диалога только начинает раскрываться – и именно сейчас страны могут заложить фундамент для десятилетий устойчивого развития и процветания.

По итогам саммита были подписаны Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и КНР и Астанинская декларация второго саммита «Центральная Азия – Китай», а также принята «Инициатива по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан в рамках формата Центральная Азия – КНР». Также в рамках встречи на высшем уровне озвучено соглашение об установлении побратимских отношений между Ахалским велаятом, Туркменистан, и провинцией Шэньси, КНР.

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