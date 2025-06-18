Президент Туркменистана провел переговоры с председателем КНР в Астане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находяcь с рабочим визитом в Казахстане для участия во втором саммите «Центральная Азия – Китай», провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили ключевые направления двустороннего и межрегионального сотрудничества.

В ходе беседы стороны отметили конструктивный характер существующего механизма многостороннего диалога между странами региона и КНР. Были затронуты ключевые направления двустороннего и межрегионального сотрудничества, включая торгово-экономические связи, энергетическую сферу, транспортно-коммуникационные проекты и культурно-гуманитарные обмены.

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил установившийся уровень сотрудничества между двумя странами. Говоря о туркменско-китайском партнерстве, собеседники подчеркнули его стратегический и долгосрочный характер, нацеленность на дальнейшее укрепление и расширение двустороннего сотрудничества, чему способствует высокий уровень доверия и дружественные отношения между лидерами Туркменистана и Китая.

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