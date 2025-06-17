В Ашхабаде стартовал международный юношеский турнир по шахматам

В Ашхабаде состоялось открытие международного турнира по шахматам. В нем принимают участие спортсмены 8, 10 и 12 лет из Туркменистана и ряда зарубежных государств.

Участников турнира с началом состязаний поздравил президент страны Сердар Бердымухамедов. «Убежден, что нынешнее соревнование, которое станет важным событием в спортивной летописи Туркменистана, существенно укрепит международное сотрудничество в области спорта, позволит в значительной мере продвигать идеи мира и дружбы, популяризировать и утверждать принципы олимпийского движения, а шахматистам – повысить навыки и способности», – отметил глава Туркменского государства.

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