В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы туркменско-словенского партнерства

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Республики Словения Марко Штуцином.

На встрече состоялось обсуждение вопросов, входящих в повестку дня двусторонних и многосторонних отношений между Туркменистаном и Словенией, взаимодействие в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Далее состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Словении. Туркменскую сторону возглавила заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, а словенскую делегацию – государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словении Марко Штуцин.

В ходе консультаций был предметно рассмотрен комплекс актуальных вопросов дальнейшего укрепления туркменско-словенских отношений. Также состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки. Дипломаты подчеркнули конструктивную деятельность государств в многостороннем формате, прежде всего на полях ООН, в рамках которой стороны оказывают взаимную поддержку выдвигаемым международным инициативам и начинаниям.

Был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего взаимовыгодного партнерства в различных областях с упором на совершенствование договорно-правовой базы. Кроме того, стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в области культурно-гуманитарного сотрудничества.

© TURKMENISTAN.RU, 2025