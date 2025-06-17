На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 48 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 48 сделок на общую сумму свыше 2 миллионов 283 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили базовое масло и нефтяной дорожный битум, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также сжиженный газ производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, предприниматели из ОАЭ, Киргизии приобрели гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажную ткань и пряжу.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продукты нефтехимии: полипропилен, базовое масло, суммарный нефтяной кокс и нефтяной дорожный битум, а также мелкозернистый хлористый калий, технический углерод и йод. Кроме того, были реализованы экстракт солодкового корня, хлопчатобумажная пряжа, ткань суровая и джинсовая, хлопковое волокно. Общая сумма сделок превысила 1 миллиард 139 миллионов манатов.

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