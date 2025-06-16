Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии принят в МИД Туркменистана В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе. В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия Туркменистана в программах и проектах РЦПДЦА в Центральной Азии. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по кругу вопросов, связанных с подготовкой к предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны подчеркнули высокую значимость международной гуманитарной деятельности, осуществляемой Туркменистаном, основанной на высоких идеалах, принципах международной солидарности и поддержки. © TURKMENISTAN.RU, 2025