Посол Исламской Республики Иран принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

В ходе встречи министр иностранных дел подчеркнул, что Туркменистан обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке и, являясь постоянно нейтральным государством, руководствующимся принципами Устава ООН, выступает против применения силы для разрешения каких-либо вопросов. В свою очередь посол Ирана ознакомил туркменскую сторону с позицией Ирана на происходящие в последнее время события в Ближневосточном регионе.

При этом особо отмечена значимость использования дипломатических средств для урегулирования любых вопросов в соответствии с принципами Устава ООН и общепризнанными нормами международного права.

Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане выразил глубокую признательность руководству Туркменистана за оперативное решение гуманитарных вопросов, имеющих важное значение для народа Ирана. В частности, иранский дипломат поблагодарил туркменскую сторону за оказание всесторонней поддержки официальной делегации Ирана, возвращавшейся на родину после визита в одну из соседних стран региона через территорию Туркменистана.

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