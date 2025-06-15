Посол Российской Федерации принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Туркменистане Иваном Волынкиным.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего стратегического партнерства. В этом контексте было отмечено, что недавний телефонный разговор между руководителями внешнеполитических ведомств двух государств стал хорошей возможностью для обмена мнениями по ряду важных аспектов туркменско-российского взаимодействия. При этом дипломаты обсудили вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему визиту министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Туркменистан.

Стороны также отметили значимость двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Наглядным примером этому стало предоставление туркменской стороной возможности для посадки российскому воздушному судну авиакомпании S7, которое было вынуждено изменить свой маршрут в связи с происходящими в последнее время событиями в регионе Ближнего Востока.

Было отмечено, что туркменской стороной для людей были оперативно созданы все необходимые условия, включая питание, доступ к медикаментам и другим средствам жизнеобеспечения. В этой связи российский дипломат выразил глубокую признательность руководству Туркменистана за оказанное содействие при посадке 13 июня 2025 года российского авиалайнера, совершавшего рейс по маршруту Новосибирск–Дубай в Международном аэропорту города Ашхабада. Было отмечено, что во время нахождения 170 пассажиров, включая 22 детей и 10 членов экипажа в аэропорту Ашхабада, им было предоставлено питание, напитки и полный комплекс услуг.

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