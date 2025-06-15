Туркменистан оказал гуманитарную поддержку иностранным воздушным судам

Туркменистан, будучи приверженным принципам международной поддержки, а также исходя из своего статуса постоянного позитивного нейтралитета, в соответствии с Уставом ООН и общепризнанными нормами международного права осуществляет все необходимые действия, нацеленные на практическое осуществление высоких идеалов гуманизма и солидарности.

Наглядным свидетельством такого подхода стало своевременное обеспечение условий для беспрепятственного использования воздушного пространства Туркменистана всем воздушным судам иностранных авиакомпаний, которые вынуждены были изменить свои маршруты в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке. Самолётам FlyDubai (ОАЭ), Jazeera Airways (Кувейт), S7Airlines (РФ) и других авиакомпаний, на борту которых находились граждане стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Индии, России и ряда иных государств, была оперативно предоставлена возможность посадки в международном аэропорту города Ашхабада.

Все пассажиры были обеспечены трехразовым горячим питанием и доступом к медицинскому обслуживанию. Членам экипажа воздушных судов созданы условия для надлежащего отдыха в соответствии с нормами международной гражданской авиации.

Туркменистан на деле подтверждает свою твердую позицию в гуманитарных вопросах.

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