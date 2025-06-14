Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и России провели телефонный разговор Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны, подчеркнув приверженность к развитию туркменско-российского взаимодействия, рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами по широкому спектру направлений. Министры обсудили подготовку к предстоящим совместным мероприятиям, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур. © TURKMENISTAN.RU, 2025