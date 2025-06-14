|14.06.25 08:07
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Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и России провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
В ходе беседы стороны, подчеркнув приверженность к развитию туркменско-российского взаимодействия, рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами по широкому спектру направлений. Министры обсудили подготовку к предстоящим совместным мероприятиям, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур.
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