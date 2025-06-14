Туркменистан выразил обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Туркменистана распространило сообщение для средств массовой информации, в котором, в частности, говорится, что в связи с ракетными ударами Израиля по населенным пунктам и объектам в Иране, совершенными 13 июня 2025 года, туркменская сторона выражает обеспокоенность в связи с нынешней эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Туркменистан как государство со статусом позитивного постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединённых Наций, не приемлет применение силы либо угрозы ее применения в качестве способа решения политических и иных вопросов и подчеркивает необходимость использования широкого арсенала политико-дипломатических средств для урегулирования любых сложных ситуаций только мирными методами на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

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