Туркменская делегация приняла участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыевым совершила рабочий визит в Республику Узбекистан для участия в Ташкентском международном инвестиционном форуме.

В работе форума приняли участие главы государств и правительств ряда стран, таких как Болгария, Словакия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также руководители ряда иностранных компаний.

Ключевым событием форума стала первая национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана. В экспозиции представлены более 90 ведущих узбекских компаний, работающих в сферах нефтехимии, машиностроения, стройиндустрии, переработки продуктов питания и других отраслях. Выставка предоставляет инвесторам комплексное представление о готовых к реализации проектах и возможностях сотрудничества.

В рамках программы Ташкентского международного инвестиционного форума президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял руководителя туркменской делегации. В беседе были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития туркменско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и углубленного стратегического партнерства.

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