В Ашхабаде прошла международная конференция «Мир, устойчивое развитие и миграция»

В туркменской столице прошла международная конференция по вопросам мира, устойчивого развития и миграции, собравшая на одной площадке представителей стран Центральной Азии.

В конференции в гибридном формате приняли участие представители государственных структур, занимающиеся вопросами миграции и миграционной политики, из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также были приглашены эксперты и представители международных организаций из стран с передовым опытом в регионе, включая Азербайджан, Иран, Российскую Федерацию и Турцию.

По замыслу организаторов, конференция была призвана стать платформой для практической реализации принципов мира и взаимоуважения, особенно в контексте миграционных процессов, защиты прав мигрантов и экологической устойчивости. Участники обсудили ключевые направления, имеющие решающее значение для регионального развития и стабильности.

Дискуссии были сфокусированы на механизмах сотрудничества, обмене лучшими практиками в управлении миграционными потоками и определении перспективных направлений взаимодействия для устойчивого развития. Проведение этого значимого мероприятия в Ашхабаде подтвердило активную роль Туркменистана в инициировании и поддержке диалога по ключевым глобальным и региональным вопросам, который способствует укреплению мира, устойчивого развития и совершенствованию миграционных процессов в Центральной Азии.

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