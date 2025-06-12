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12.06.25 08:15

В Ашхабаде открылась международная выставка-ярмарка «Туркментекстиль Экспо – 2025»

Международная выставка-ярмарка «Туркментекстиль  Экспо – 2025», посвященная развитию текстильной промышленности страны и международному сотрудничеству, открылась в Ашхабаде.

Широкомасштабная выставка дает возможность продемонстрировать потенциал и передовые достижения важной отрасли народного хозяйства, новые виды продукции, а также продолжить развитие взаимовыгодных деловых связей с зарубежными партнерами. 

В приветствии к участникам выставки от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова было отмечено, что туркменское текстильное искусство является важной частью богатого национального наследия, передаваемого из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Это искусство имеет особое значение не только как повседневная одежда или украшение дома, но и как уникальное выражение национальной культуры и искусства народа.

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