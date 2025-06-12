В Ашхабаде открылась международная выставка-ярмарка «Туркментекстиль Экспо – 2025» Международная выставка-ярмарка «Туркментекстиль Экспо – 2025», посвященная развитию текстильной промышленности страны и международному сотрудничеству, открылась в Ашхабаде. Широкомасштабная выставка дает возможность продемонстрировать потенциал и передовые достижения важной отрасли народного хозяйства, новые виды продукции, а также продолжить развитие взаимовыгодных деловых связей с зарубежными партнерами. В приветствии к участникам выставки от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова было отмечено, что туркменское текстильное искусство является важной частью богатого национального наследия, передаваемого из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Это искусство имеет особое значение не только как повседневная одежда или украшение дома, но и как уникальное выражение национальной культуры и искусства народа. © TURKMENISTAN.RU, 2025