Фильм о туркменском поэте получил международную награду Художественный фильм «Махтумкули Фраги» совместного туркменско-узбекского производства получил награду на международном кинофестивале Евразийской творческой гильдии в Лондоне. Кинолента удостоена приза зрительских симпатий. Масштабный проект, реализованный Узбекским агентством кинематографии и Объединением «Туркменфильм» имени Огузхана, стал примером плодотворного творческого сотрудничества между двумя странами. Съемки фильма проходили в исторических местах Бухары и Хивы. Основанный на высоких духовных ценностях, богатом культурном наследии и гуманистических идеях, фильм нашел отклик и у взыскательного зарубежного зрителя. © TURKMENISTAN.RU, 2025