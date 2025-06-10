Исполнительный директор Делового совета «Туркменистан – США» принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах взаимодействия между Туркменистаном и компаниями США.

В числе актуальных направлений двустороннего сотрудничества были названы торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт и коммуникации, промышленность, сельское хозяйство, область высоких технологий. Вместе с тем собеседники рассмотрели возможности активизации контактов в таких важных областях, как кибербезопасность, зеленые технологии и образование. Особый акцент был сделан на деятельности Делового совета «Туркменистан – США» и его роли в укреплении межгосударственных отношений.

Глава внешнеполитического ведомства выразил приверженность правительства Туркменистана к расширению торгово-экономического сотрудничества с бизнес-структурами Соединенных Штатов. При этом был отмечен многолетний позитивный вклад американских компаний в развитие различных сфер туркменской экономики. Участники встречи выразили обоюдную заинтересованность в успешном развитии партнёрства.

© TURKMENISTAN.RU, 2025