В Туркменистане отметили праздник Курбан-байрам

В Туркменистане широко отмечен священный праздник Курбан-байрам – один из главных праздников всего исламского мира, олицетворяющий духовное единство, солидарность и благородные цели. Согласно указу президента Туркменистана, праздник Курбан-байрам отмечался в стране три дня - 6, 7 и 8 июня. В соответствии с документом, праздничный день, выпавший на воскресенье, перенес выходной на 9 июня.

В течение трех дней в административных центрах, районах и селах регионов, в парках, культурных центрах и театрах прошли яркие торжества, призванные приумножить чувство гордости за славное прошлое туркменского народа и его настоящее. Как отметил президент Туркменистана, Курбан-байрам, широко отмечаемый в первые дни лета Международного года мира и доверия, вобрал высокие, искони сложившиеся нравственные ценности, традиции и обряды народов Востока, в том числе туркменского, провозглашая гуманизм и добрую волю.

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