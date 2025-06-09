Делегация Туркменистана приняла участие в 71-м заседании комиссии ООН «Туризм для Европы»

В Баку состоялось заседание комиссии ООН «Туризм для Европы». В его работе приняла участие делегация Туркменистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Федеративной Республике Германия, постоянным представителем Туркменистана при Всемирной туристской организации Бедымурадом Реджеповым.

В заседании приняли участие представители 38 государств – членов комиссии ООН «Туризм для Европы». В рамках встречи обсуждались ключевые вопросы развития туристической отрасли в регионе, включая актуальные вызовы, по которым страны-члены договорились о дальнейшем совместном сотрудничестве.

Участники встречи уделили особое внимание роли Европы как ведущего туристического региона мира. Отмечалось, что туризм продолжает служить важнейшим драйвером экономического роста на континенте.

Туркменистан, являясь активным участником инициатив в рамках «ООН – туризм», уделяет большое внимание развитию туристической отрасли как на национальном, так и на региональном уровнях. Страна придает важное значение укреплению международного сотрудничества в сфере туризма, внедрению современных подходов в развитие туристической инфраструктуры, а также продвижению богатого культурного и природного наследия Туркменистана на мировой арене.

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