Состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии с премьер-министром Индии

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в коллективной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи было отмечено, что ключевым фактором двусторонних отношений является открытый и конструктивный диалог, установившийся на высшем государственном уровне.

Было отмечено, что в экономическом плане Туркменистан и Индия обладают огромным потенциалом для расширения объемов торговли, увеличения инвестиций и реализации совместных проектов в таких секторах, как транспорт, энергетика, промышленность, высокие технологии, здравоохранение и фармацевтика. Особое внимание было акцентировано на значимости реализации проекта строительства газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ) и придания в этой связи необходимых импульсов для продолжения работы в данном направлении.

В завершение встречи были констатированы готовность Туркменистана к дальнейшему расширению отношений с Индией в политико-дипломатической сфере, а также заинтересованность в углублении торгово-экономического сотрудничества и активизации гуманитарных обменов.

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