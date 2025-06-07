Туркменистан принял участие в проведении диалога «Центральная Азия – Индия»

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов возглавил туркменскую делегацию на четвертом заседании диалога «Центральная Азия – Индия». В ходе заседания министры иностранных дел обсудили перспективные направления многосторонней кооперации и вопросы повышения эффективности экономического взаимодействия, в том числе во взаимной торговле, инвестиционной деятельности, промышленности и укреплении транспортной взаимосвязанности с Индией.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан активно продвигает торгово-экономическую и инвестиционную интеграцию, инициирует крупные инфраструктурные и логистические проекты. В этой связи отдельное внимание было обращено на актуальность экономических проектов, призванных усилить взаимосвязанность между регионом Центральной Азии и Индией.

В контексте расширения сотрудничества в сферах инновационных технологий, цифровизации, биотехнологий и нанотехнологий было предложено изучить возможность создания совместной программы технологического и научного сотрудничества между Центральной Азией и Индией с упором на образовательные обмены, совместные исследования, поддержку стартапов и внедрение инноваций в производство.

В завершение встречи было отмечено, что в современных глобальных условиях объединение политического и дипломатического потенциала стран Центральной Азии и Индии, а также совместных возможностей вносит вклад в решение глобальных и региональных проблем и может стать позитивным фактором обеспечения долгосрочной политической стабильности, экономической устойчивости и сохранения сбалансированного подхода к общим интересам.

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